Bileğini kesti

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Düzova’da alkol etkisi altındayken tartıştığı 64 yaşındaki eşi E.Y.’yi çakıyla yaralayan M.R.Y.(K-44) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Yaşanan olayda E.Y.’nin sol el işaret parmağı ile sağ el bileğinde kesi oluşurken, çiftin boşanma aşamasında olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 5 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 raddelerinde zanlının Düzova’da bulunan ikametgahının mutfak bölümünde, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi ile aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Polis, zanlının tartışma esnasında 16 santimetrelik çakıyla eşine saldırdığını belirtti.

Polis, saldırı sonucu E.Y.’nin sol el işaret parmağı ile sağ el bileğinde kesi oluştuğunu ifade etti.

Olayın ardından aynı gün içerisinde zanlının tutuklandığını kaydeden polis, ikametgahında yapılan aramada olayda kullanıldığı çakının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktaran polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 650 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verirken, belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.