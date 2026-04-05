Bir başkadır memleketim

Hayat pahalılığı ödeneğinin 9 ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnameye tepki gösteren sendikalar, bir yandan Anayasa Mahkemesine başvururken, diğer yandan eylemlerine devam ediyor. Sendikaların, Bakü’den dönen Başbakan Ünal Üstel’in evi önünde toplanarak protesto gösterisi yapma kararı alması üzerine polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bunun üzerine eylemden vazgeçildi.

Yasa gücünde kararnamenin yarın Meclis Genel Kurul toplantısında oylanması beklenirken, sendikaların yeniden genel greve gideceği açıklandı.

Meclis önünde eylem yapma kararı alan sendikalar, okulların da kapalı olacağını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.

Polisin yarınki eylem nedeniyle meclis binası çevresinde olağanüstü önlemler alması bekleniyor.

Sendikalar rota değişti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları/Başkan Yardımcıları Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Başbakan Ünal Üstel önceki gece yurda döndü.

Üstel’i Ercan Havalimanı’nda karşılayacaklarını açıklayan sendikalar, amaçlarına ulaşamayınca dün farklı bir yol izledi.

Lefkoşa’da bulunan Atatürk Spor Salonu’nda toplanan Sendikalar, “Başbakan’a kahve içmeye gidiyoruz” sloganıyla yola çıktı.

Sendikaların bu duyurusu üzerine Başbakan Üstel’in Alsancak’taki evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Evin önüne çok sayıda polis konuşlandırıldı, bölgeye giriş çıkışlar kısıtlandı ve olası protesto eylemlerine karşı önlemler alındı.

Ancak sendikalar, Üstel’in evine gitmekten vazgeçerek, Girne Kordonboyu’na yöneldi.

Sosyal medyada “Bu korku sana yeter Üstel!” mesajı paylaşan sendikalar, basına açıklama yaptı.

Mücadele süresiz grevlerle devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, basına yaptığı açıklamada, Üstel’in kimsenin haberi olmadan ülkeye geldiğini belirterek, bunun bir korku göstergesi olduğunu savundu. Bengihan, Pazartesi günü yapılacak eylemi büyütmek için bir araya geldiklerini belirterek, kimsenin evine giderek zarar verme gibi bir anlayışlarının olmadığını söyledi.

Mücadeleye süresiz grevlerle devam edeceklerini dile getiren Bengihan, hedeflerinin söz konusu yasa tasarısının Meclis’ten geçmemesi olduğunu kaydetti.

Sınavlar ertelenecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, grev süreci nedeniyle eğitimde sınavların erteleneceğini duyurdu.

Girne’de yapılan açıklamada konuşan Maviş, grev olması durumunda hayatın duracağını ve planların erteleneceğini ifade ederek, “Grev varsa, hayat duruyorsa, planlar ertelenir. Bir dönem başarının bedelini ödemeyenler, bir ömür boyu başarısızlığın bedelini ödeyecektir” dedi.

Eylemlere devam edeceklerini vurgulayan Maviş, “Bizler bu bedeli ödemeye hazırız. Korkmuyoruz, her türlü eylemi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Velilere de çağrıda bulunan Maviş, “Bir eğitimci olarak anne babalara şu çağrıyı yapıyorum: Çocuğunuzu emanet ettiğiniz öğretmene güvenin. Eksiğini de tamamlar, sınavını da daha sonra yapar” dedi.

Maviş, ekonomik koşullara da değinerek, “Bugün vereceğimiz sınav, yüzde 7.07’ye razı olup evde oturmak değil, sokağa çıkmaktır. Okullar da duracak, hayat da duracak, sokakta olacağız” ifadelerini kullandı.

Meclis önünde eyleme devam

Öte yanan sendikalar, pazartesi günü genel grevde ve meydanlarda olacağını bildirdi. Haklarına sahip çıkmak ve hükümete toplumsal tepkiyi göstermek adına bir kez daha meclis önünde olacaklarını belirten sendikalar, geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026, 09:57