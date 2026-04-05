Yüzüne ve başına vurdu

Limasol’da önceki gün gerçekleştirilen bir duruşma sırasında aldığı cezayı öğrenen mahkumun davanın kadın savcısına saldırarak yaraladığı, olayın mahkemelerdeki güvenlik zafiyetlerini gündeme taşıdığı bildirildi.

Politis gazetesi; Limasol’da görülen bir davada, insan kaçırma suçundan ceza aldığını öğrenen mahkumun, dava bitiminde salondan çıkarıldığı sırada, yanından geçtiği kadın savcıya yumruklu saldırı gerçekleştirdiğini yazdılar.

Kendisine eşlik eden güvenlik güçlerinden kurtulup kadın savcının yüzüne ve başına yumruklarla vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini ancak kadın savcının yaralanması sebebiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten gazete, Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis’in konuyu ilgili birimlerle istişare ettiğini aktardı.

Habere göre Savvidis konuya ilişkin açıklamasında, Limasol’daki duruşma salonunda, mahkum, avukat, savcı ve ilgili herkesin aynı kapıdan girip çıkmak zorunda kaldıklarını belirtirken ilgili birimlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, tutuklulara kelepçe takılarak duruşma salonuna getirilmeleri uygulamasının yeniden gündeme geldiğini de sözlerine ekledi.

