Bir buçuk milyonluk vurgun

Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira aldığı iddia edilen O.A. (E-57), soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Dolandırıcılık suçlarından kabarık sabıka dosyası bulunan zanlı hakkında 2 gün ek süre alınırken, aldığı paraların akıbetinin araştırılacağı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Haziran 2026 içerisinde İ.K.’den kendisini ve dört akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin lira, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 Euro nakit para aldığını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının ise 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın yeni başladığını ve aldığı paraların akıbetinin araştırılacağını belirterek mahkemeden 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.