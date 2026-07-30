Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira aldığı iddia edilen O.A. (E-57), soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Dolandırıcılık suçlarından kabarık sabıka dosyası bulunan zanlı hakkında 2 gün ek süre alınırken, aldığı paraların akıbetinin araştırılacağı açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Haziran 2026 içerisinde İ.K.’den kendisini ve dört akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin lira, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 Euro nakit para aldığını söyledi.
Polis, olayla ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının ise 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.
Polis memuru; zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın yeni başladığını ve aldığı paraların akıbetinin araştırılacağını belirterek mahkemeden 2 gün ek süre talep etti.
Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Bir buçuk milyonluk vurgun
Beş kişilik aileyi vatandaşlık vaadiyle kandıran sabıkalı dolandırıcı tutuklandı
Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira aldığı iddia edilen O.A. (E-57), soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Dolandırıcılık suçlarından kabarık sabıka dosyası bulunan zanlı hakkında 2 gün ek süre alınırken, aldığı paraların akıbetinin araştırılacağı açıklandı.
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