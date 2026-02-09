Bir garip durum

Gemikonağı’nda denetimlerde tespit edilen 34 yaşındaki S.K.’nin ülkeye giriş kaydı olmadığı belirlen-di.

“Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yapmak” suçundan tutuklanan zanlı S.K. mahkemeye çıkarıl-dı.

Zanlının polise öğrenci belgesi ibraz ettiği açıklanırken, ülkeye nasıl giriş yaptığına dair araştırma baş-latıldığını kaydedildi. Zanlının sunduğu öğrenci belgesinin geçerli olup olmadığına dair soruşturma yapılacağı aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Gemikonağı’nda tespit edilen zanlı S.K. ile ilgili yapılan soruşturmada, 28 Ekim 2024 tarihinde gemi ile henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir limandan KKTC’ye giriş yaptığının öğrenildiğini aktardı.

Polis memuru; aynı gün, zanlının Gemikonağı’nda bulunan ikametgâhında arama yapıldığını, ancak yapılan aramada kanunsuz herhangi bir emareye rastlanmadığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlının KKTC’de herhangi bir suçla bağlantısının bulu-nup bulunmadığının ve Türkiye’de herhangi bir suçtan dolayı aranıp aranmadığının tespiti amacıyla kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Polis, bu kapsamda birçok yazışmanın yapılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Polis memuru ayrıca, zanlının KKTC topraklarına nasıl ve ne şekilde giriş yaptığının tespit edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıtlı olduğuna dair bir öğrenci belgesi ibraz ettiğini, söz konusu belgenin geçerli olup olmadığının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

