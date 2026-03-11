‘Bir maaşımı veririm’

Lefkoşa’da bir marketin deposunda iş arkadaşı N.G.G.’ye (K-24) cinsel saldırıda bulunan, direnişle karşılaşınca genç kadını yumruklayarak darp eden 19 yaşındaki S.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında “zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. İncelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla çekerek rafların arasına götürdüğünün görüldüğü belirtildik. Zanlının şikayetçi olmaması için genç kadına tüm maaşını vermeyi teklif ettiği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde iş arkadaşı N.G.G.’ye hitaben “seks, seks” demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde her iki eliyle genç kadını kollarından tutup rafların arasına götürerek, zorla alıkoyduğunu belirtti.

Polis, zanlının N.G.G.’nin göğüslerini sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, genç kadının kendisini korumak amacıyla ellerini yüzüne götürdüğü sırada ise yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 6 Mart 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru; zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini de belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürürken görüldüğünü kaydetti. Polis, ayrıca zanlının genç kadına olanları kimseye anlatmaması için maaşını vermeyi teklif ettiğine dair tanık ifadeleri aldıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

