İkinci aşamada görüş alınmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerini, “kamu maliyesinde disiplin sağlanması açısından olumlu bir adım olmakla birlikte kapsam ve etkileri bakımından yetersiz” olarak değerlendirdi. KTTO, açıklanan tedbirlerin bir “başlangıç” olduğunu belirterek, ikinci aşamada hazırlanacak tedbirlerin belirlenmesi sürecinde ekonomik örgütlerin ve ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Oda açıklamasında, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve mali disiplinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ancak açıklanan tedbirlerin, bütçede hızla artan ve toplam harcamaların büyük bölümünü oluşturan personel giderleri ile cari transferler gibi temel harcama kalemleri üzerinde kalıcı bir etki yaratmasının zor göründüğüne dikkat çekildi.

İaşe-ikram, hane halkına yardım ve akaryakıt giderleri gibi bazı alanlarda yüzde 50’ye varan kısıtlamalar öngörülmüş olsa da bu tedbirlerin yıllık bazda sağlayacağı tasarruf miktarının kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtildi. KTTO, hükümetin açıklanan tedbirlerin her bir harcama kalemi için enflasyondan arındırılmış tasarruf miktarını açık ve şeffaf biçimde ortaya koymasının önemine işaret etti. Üç aylık, altı aylık ve yıl sonuna kadar ulaşılması hedeflenen tasarruf miktarlarının rakamsal olarak açıklanmasının, toplum ve sivil toplum kuruluşlarının süreci sağlıklı izlemesine ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını denetlemesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Kamuya istihdamların durdurulması kararı özellikle dikkat çekiyor. Partizanca yapılan istihdamlar kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluştururken, kamu hizmetlerinin niteliğini de olumsuz etkiledi. Ancak istihdamların durdurulmasının tek başına yeterli olmayacağı, kamu hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artıracak yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

