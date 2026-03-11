Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde başka şahsın odasına girerek para ve telefon çalan Mert Onur Güden hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uzun süreli hapis cezaları öngören ev açma, ikametgâhtan sirkat, mülke tecavüz ve sarhoşluk suçlarından tutuklanan yargılanan Mert Onur Güden 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda çalınan para ve eşyaların bulunması, şikayetin geri çekilmesi etkili oldu.

Kararı okuyan yargıç, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan sanığın sarhoş bir vaziyette olduğu sırada otel görevlilerini yanıltarak 303 numaralı odanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini ve bu suretle söz konusu odanın kapısını açtırdığını mahkemeye aktardı.

Yargıç, sanığın odaya girmesinin ardından, R.K.’ye ait toplam 30 bin TL, 40 Amerikan Doları, markası meçhul siyah renkli deri cüzdan, 7 adet banka kartı ile Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın aynı gün otelde tespit edildiğini, çalınan tüm eşya ve paraların üzerinde bulunduğunu kaydetti. Ev açma suçunun 7, ikametgahtan sirkat suçunun 5, mülke tecavüz suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, bu tür suçların yaygın ve mala karşı işlenen suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, suçu işleyenlerin menfaat elde ederken, mağdurların ise fakirleştiğini, bu tür suçların toplum huzurunu da bozduğunu dile getirdi. Yargıç, aktarılan olgulara bakıldığında sanığın alkol tesiri altında bu suçları işlediğinin görüldüğünü kaydetti. Yargıç, çalınan para ve eşyaların tümünün bulunduğunu, müştekinin şikayetini geri çektiğini, sanığın pişman olduğunu, ifade verip polise yardımcı olduğunu da belirttikten sonra 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

