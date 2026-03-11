Satışa hazır 23 paket

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında satışa hazır toplam 23 paket uyuşturucu ile 42 adet hap ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

“Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu“ suçlarından tutuklanan M.K. (E-23), M.A. (E-22) ve F.J. (E-31) mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada satışa hazır uyuşturucu ve hapların Nijeryalı F.J.’nin evinde bulunduğu açıklandı.

Polis, 9 Mart tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında zanlılar M.K., M.A. ve F.J.’nin tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan üst aramalarında her üç zanlının da üzerinde yaklaşık birer gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlı F.J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, satışa hazır şekilde 19 paket halinde toplam 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 43 adet hap ve ayrıca 4 ayrı paket halinde toplam 105 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı F.J.’nin gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 6 Mart tarihinde Lefkoşa’da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap olarak temin ettiğini söylediğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlı F.J.’nin bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da üç ayrı noktaya toplam 15 gram hintkeneviri ile 2 adet hap bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddeyi temin eden şahıs ile uyuşturucuyu alan şahısların arandığını, ayrıca emare olarak alınan maddelerin analiz edilmek üzere laboratuvara gönderileceğini belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar M.K. ve M.A., zanlı F.J.’yi tanımadıklarını iddia etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.