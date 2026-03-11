Özel amaçlar için kullanılıyor

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerini değerlendiren vatandaşlar, kararların doğru yönde bir adım olabileceğini ancak uygulama konusunda ciddi şüpheleri bulunduğunu ifade etti. Özellikle Resmi Hizmet Araçları’nın (RHA) kullanımına dikkat çeken vatandaşlar, bu araçların çoğu zaman özel amaçlarla kullanıldığını savunarak tasarrufa önce üst düzey yöneticiler ve kamu yöneticilerinden başlanması gerektiğini dile getirdi. Birçok vatandaş ise ülkedeki en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, alınan kararların etkili olabilmesi için sıkı bir denetim mekanizmasının şart olduğunu vurguladı.

Ne dediler…?

Mustafa Kanizi

“Hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri iyi bir adım ancak yeterli değildir. Bu tedbirleri bir evvelden alınması gerekiyordu. RHA araçlarının özelde şahsi amaç için kullanıldığını bizzat görüyorum. Sadece bu değil. Eşel mobil sistemi geldiği zaman maaşı yüksek olana da düşük olana da yüzde 10 artış veriyor. Korkunç bir kontrolsüzlük vardır. Bence bürokratlardan başlanması lazım. Barem 16’dan yukarıya maaş dondurması lazım. Milletvekilleri, bakanlar, müdür ve müsteşarların maaşlarında bir frenleme ve geri çekme yapılması gerekiyor.”

Hamit Emmi

“Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu tasarruf tedbirleri uygulanamayacak. Bu normal ve güzel bir karardır ancak uygulayacaklarına inanmıyorum. Bu ülkede yolsuzluk yapanlar yargılanmadığı sürece ve suçlular cezalandırılmadığı sürece bu memleket düzelmeyecek.”

Hasan Türüközü

“Bakanlar Kurulu’nun tasarruf tedbirlerinin yapılacağını hiç düşünmüyorum. Mesai saatlerinde yapılmayan işler mesai sonrasına bırakılıyor ve ek mesai ödemeleri ortaya çıkıyor. Bazı meslekler mesai gerektiriyor ancak fuzuli yere ek mesai yapanların ek mesailerinin ödenmemesi gerekiyor. Siyasiler önce kendileri sürdükleri makam arabalarından vazgeçmelidir. Bugün makam arabaları makam sahiplerinin yakınları tarafından ve kendi işleri için kullanılıyor. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor.”

Zafer Gürbüzer

“Bu güne kadar hükümeti yaptığı çalışmaların hepsi boş çıktı, bu tasarruf tedbirlerinin de boş olacağını düşünüyorum. Devleti yönetenlerin öncelikle kendi sürdükleri makam araçlarını daha az kullanmaları ve tatil günlerinde ayrıca özel işleri için kullanmaktan vazgeçerek tasarruf etmeleri gerekiyor.”

Hasan Kurumanastırlı

“Bakanlar Kurulu’nun ekonomik tedbirleri sadece bu dönemde değil bu tasarrufu sürekli hale getirip uygulamaları gerekiyor. Bizlerin ödediği vergiler harcanıyor ve buna bir tedbir getirilmelidir. İşini herkes tamam yapsa kimse mesaiye kalmayacak. Bazı meslek bölümleri evet vardiyalı çalışma sistemleri var ve bunların ek mesailerine bir şey demiyorum ancak bir gümrük dairemiz var ki mesai dışında ne kadar paralar ödendiği ortadadır. Bunun yanında evinizde aldığınız tüm tedbirleri devlet dairelerinde de alabilirsiniz. Bugün birçok devlet dairesinin mesaiden sonra ışıklarının açık, klimaların çalıştığını görüyoruz. Bunları önleyerek de tasarruf edebilirler.”

Sevcan Canbay

“Neyi ne kadar kısarlarsa kıssınlar ekonomiyi düzeltemeyecekler. Hükümet kaşıkla veriyor kepçe ile alıyor. Bunların tasarruf tedbirlerini uygulayabileceğini düşünmüyorum. Tasarruf etmek için makam arabaları ve şatafatlı saraylara ihtiyacımız yoktur. Ülkede geçim sıkıntısı çeken insanlar, yollardaki güvensizlik nedeniyle hayatını kaybeden insanlar varken makam arabalarından ve gösterişten kaçınılması lazım. Bu açıklanan tedbirler yeterli tasarruf tedbirleri değildir.”

Hüseyin Uzunoğluları

“Bu geç kalınmış bir karardır ancak mesai çalışanların ek ödemelerini yüzde 20 indirdiğinde personellerin iş isteği kalmayacaktır. Benim oğlum Elektrik Kurumu’nda çalışıyor ve gece arızaya çağrılıyor. Bu gibi çalışanlara ek mesai ödemelerini yüzde 20 düşürdüğün zaman o çalışanda iş hevesi kalmayacaktır. Tamam, doğru kararlar alındı ancak mesai çalışanların hakları verilmelidir. Devletin uyguladığı maaş sistemi değişmesi gerekiyor. Devletin en büyük eksikliği denetimsizliktir. Denetimin olmadığı ülkelerde ekonomi iyi olmaz. Başka ülkelerde bakanlar ve belediye başkanları makam arabalarını satarak kendi şahsi araçlarını kullanıyorlar. Bunu bizim hükümet de örnek alabilir.”