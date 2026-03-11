Turizm zorda

Deneyimli turizmcilerden, Salamis Bay Conti Otel Genel Koordinatörü Mehmet Kıral, Orta Doğu’da devam eden çatışmalardan dolayı turizm sektörünün ciddi zararlar görmeye başladığını söyledi. Diyalog Medya’ya konuşan Kıral, rezervasyonlarda iptallerin yaşandığını, Ramazan Bayramı’nda bile otellerin ortalama yüzde 35 dolulukla çalışacağını belirtti. Turizmin ülke ekonomisine yönelik katkılarını rakamlarla anlatan Mehmet Kıral, otellerin piyasadan en az 3 bin çeşit yiyecek ve malzeme aldığını, bununla ilgili yıllık harcamanın 150 milyon Euro’yu aştığını ifade etti. Rum tarafının, KKTC’ye gelen turistleri güneye çekmek için kişi başı 25 Euro teşvik uygulaması yaptığına dikkat çeken Kıral, KKTC hükümetinin bu konuyla ilgilenmesini istedi.

Rezervasyon iptalleri arka arkaya geliyor

Kıral, tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kıral şunları söyledi:

“Savaş ve terör turizmi etkileyen unsurlardır. Rezervasyon iptalleri arka arkaya geliyor. Bu iptaller sadece Orta Doğu’dan değil, Avrupa’dan da çok önemli iptaller yapılıyor. Ben buna çok üzülüyorum, Avrupa pazarına çok önem veriyorum. Kuzey Kıbrıs’ta turizm yoksa başka hiçbir sektörün önemi yoktur. Ne bedel varsa ödeyerek Avrupa parasının devam etmesinden yanayım.”

Turizmin diğer tüm sektörlere verdiği desteğin dışında belediyelere de katkısı var. Tüm belediyeler 2025 yılından önce ya iflas etmiş durumdaydı ya da maddi açıdan yetersizdi. Oteller şu anda belediyelerin en büyük destekçisidir. Çünkü otellerden belediyelere para aktarılmaktadır.”

3 bin çeşit mal, yiyecek ve teknik malzeme satın alınıyor

Turizmin ekonomide çarpan etkisine dikkat çeken Kıral, şöyle devam etti: Otellere bugün en az 3 bin çeşit mal, yiyecek ve teknik malzeme satın alınıyor. Ödediğimiz rakam otel başına yılda 150 milyon tutmaktadır. İstihdamı da koyarsak rakam daha da büyür. Ticaret açığımız 2 buçuk milyar doları geçti. Bu açık önce turizm ardından üniversitelerden sağlanıyor. Savaş ortaya çıkınca bayram doluluğu vardı, bir anda ip gibi kesildi. Yüzde 55 oranında doluluk beklerken yüzde 35’e indi. Bayramda dolu olmayacağız. Rezervasyonlar düştü. Mart ayını kaybettik, işlem Nisan ayı içindir. Umarım savaş durur.”

Avrupa pazarı döviz geliri açısından çok önemlidir

Kıral, “Yaşanan süreçte ortaya çıkan olumsuzluklarla nasıl mücadele edeceğiz” sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Yaşanan ciddi krizle ilgili ciddi bir adım atılmadı. Savaştan önce de 2024-2025 sezonunda Avrupa pazarında gerileme başladı. Bir şekilde Türkiye’den gelen turistlere kapatılmaya çalışılıyor, ama Avrupa pazarı döviz geliri açısından çok önemlidir. Ercan Havalimanı’nı yabancı turist trafiğine açmak için tedbirler almalıyız. Turist trafiğimiz Larnaka Havalimanı’nda sağlanıyor. Bizim mutlaka ama mutlaka Ercan’ı açmamız lazımdır. Turizmde ham madde turisttir. Turistin gelmesi için öncelikle ulaşımı sağlamamız gerekir. Teşvikler verilmeli, destek sağlanmalıdır.”

Güney kuzey turizmini baltalıyor

Güney Kıbrıs’ın KKTC turizminin önünü kesmek için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Kıral açıklamalarına şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs bize karşı olan tepkisini ve ambargolarını artırdı, her platformda bizi sıfırlamak için her şeyi yapıyorlar. Avrupa’da birlikte çalıştığımız sayılı tur operatörlerine turist başına 30 Euro ödemeyi teklif ediyor. Güney’in direkt uçuşu var; operatörler de “hem rahat ulaşım sağlar hem de paramı alırım” diye bakıyor. Turizm gelirimiz 2 milyar dolar. Bunu daha da artırabiliriz. Güney Avrupa’dan bir turist başına 25-30 Euro koyarken, biz Ercan’a uçmaları halinde operatörlere kişi başı 30 Euro verirsek 100 bin turist için 3 milyon Euro yapar. 100 bin turistin gelmesi bize 100 milyon Euro katkı sağlar. 3 milyon feda edeceğiz, 100 milyon Euro akacak. Bu bir teşvik değildir; turizmi canlandırmaktır.”