Bir milyonu aştı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektronik etiket uygulamasının hız kesmeden devam ettiğini, vatandaşların şubat ayında bir milyondan fazla kez sisteme giriş yaptığını kaydetti.

Amcaoğlu yazılı açıklamasında, vatandaşın elektronik etiket uygulamasına ilgisinin büyük olduğunu ve ilginin artarak devam ettiğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 1 Şubat 2026 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasındaki dönemde vatandaşın, bir milyondan fazla kez sisteme girip fiyat kontrolü yaptığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, şubat ayı süresince 1 milyon 30 bin 471 kez Ekosepeti adlı uygulamaya girildiğini ve ayrıntılı fiyat soruşturması yapıldığını belirlediklerini de kaydetti.

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen elektronik etiket uygulamasının (Ekosepeti) gördüğü ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Amcaoğlu, birçok vatandaştan da olumlu yorumlar aldıklarını dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, bu uygulama ile vatandaşın alışveriş için fiyat takibini marketleri gezmeden ve vakit kaybetmeden yapabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Vatandaşın, bu uygulama sayesinde, marketlerdeki tüm ürünlerin fiyatlarını yerinden kalkmadan öğrenebileceğini belirten Bakan Amcaoğlu elektronik etiket uygulamasının nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak hazırlanmış kamu spotlarının medyada yayımlandığını da ifade etti.

