Bugün Ercan’da

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları devam ederken, adadaki İngiliz üslerine füze fırlatılmasını gerekçe gösteren Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’a askeri yığınak yapması nedeniyle Türkiye de karşı adımlar atıyor. Yunanistan, Baf Andreas Papandreu hava üssüne 4 adet F-16 uçağı gönderirken, deniz kuvvetlerine ait iki adet fırkateyn de Mari deniz üssünde demirledi.

Türkiye, bu gelişme karşısında KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a 4 yerine 6 adet F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; uçakların bugün Ercan Havaalanı’na gelmesi bekleniyor. Ercan civarında geniş güvenlik önlemi alınacağı belirtiliyor.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önceki gün yaptığı açıklamada son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

Askeri hareketlilik

-Yunanistan dört F-16 savaş uçağını Baf’a konuşlandırdı.

-Ayrıca iki fırkateyn bölgeye sevk edildi.

-Fransa Languedoc fırkateynini Kıbrıs açıklarına gönderirken, uçak gemisi Charles de Gaulle’ün de bölgeye doğru ilerlediği bildirildi.

-İtalya’nın Federico Martinego fırkateynini, İspanya’nın ise Cristobal Colon fırkateynini Kıbrıs’a göndermeyi planladığı açıklandı.

-Bu arada İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a insansız hava araçlarını (İHA) engelleme görevi için önceki gün iki "AW159 Wildcat" helikopteri konuşlandırıldı.

-Helikopterlerin İHA’ları hedef almak üzere 20 adet lazer güdümlü Martlet missile mühimmatı taşıyabileceği bilgisi de verildi.

-Ayrıca HMS Dragon tipi 45 destroyer savaş gemisinin de önümüzdeki hafta Portsmouth’tan hareket etmesinin beklendiği belirtildi.



