Ortak operasyon

ABD ve İsrail hava kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'daki stratejik Şahran petrol deposuna ortak hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası tesiste çıkan devasa yangın nedeniyle Tahran semaları yoğun siyah dumanla kaplanırken, görgü tanıkları yükselen alevlerin geceyi gündüze çevirdiğini bildirdi

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş sürüyor. Savaşın dokuzuncu gününde enerji altyapısını hedef alan hava saldırıları sonucunda, başkent Tahran ve çevresindeki stratejik yakıt depolarında ağır hasar meydana geldi. Yangınların yol açtığı duman ve kül başkent Tahran semalarını sardı.

İran Petrol Bakanlığı, aralarında Tahran'ın batısındaki Kerec şehrinin de bulunduğu üç farklı bölgedeki depoların vurulduğunu doğruladı.

Saldırılar sonrası tesislerden sızan petrolün kentin kanalizasyon sistemine karışmasıyla sokaklarda "ateş nehirleri" oluştuğu bildirilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin ana yollarında yangınların yayıldığı görüldü.

Yakıt satışı durduruldu

Saldırıların yarattığı lojistik aksaklıklar nedeniyle Tahran Valiliği, kent sakinleri için önce yakıt kotası koydu ardından yakıt satışı durduruldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre kişisel kartlarla yapılan günlük yakıt alım limiti 30 litreden 20 litreye düşürüldü. Daha sonra bir İranlı yetkilinin açıklamasına göre geçici olarak başkent Tahran'da yakıt satışının askıya alındığı belirtildi.

İsrail ile İran arasında başlayan savaş dokuzuncu gününe girerken bölgede gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu İran’da dini lider Ali Hamaney’in yerine geçecek herhangi bir ismin hedef olacağını açıklarken, İran Körfez’de misillemelerini sürdürüyor; Bahreyn’de ise hava saldırı sirenleri çaldı. İran, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

ABD'nin İran gemilerine saldırısı

Bu arada İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu. “IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.

İran’dan yeni füze saldırısı

İran medyası, İsrail'e yönelik çok sayıda füze fırlatıldığını duyurdu. Tel aviv'de siren sesleri çalmaya başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından Udairi Üssü'nde büyük çaplı yıkım meydana geldiği ve üs içerisinde yangınlar çıktığı öne sürüldü.

Pezeşkiyan misillemeler hakkında konuştu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.

Trump: Yeni lider onay almazsa, vadesi uzun olmaz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran’daki yeni dini lider seçimine değindi. Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran’ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi. Trump, İran’ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026, 10:06