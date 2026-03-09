Kovalamaca yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de önceki akşam aksiyon film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Trafik ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında, dur ihtarına uymayarak hızla kaçan bir araç, polis tarafından kovalamaya başlandı. Araç içerisinden, bir sigara paketini de atan zanlılar, kısa süre sonra yakalandı. Sigara paketinde yapılan kontrolde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlılar; S.D. ile M.Ç., dün tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Dur emrine uymadılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Doğuhan Aktaş, 7 Mart’ta, saat 23.00 sıralarında, İskele’de, otobüs anıtı önünde rutin kontrol gerçekleştiren trafik ekiplerinin, bir aracı durdurmak istediğini ancak aracın dur ihtarına uymayarak hızlı bir şekilde kaçtığını açıkladı. Konu aracın, Bahçeler kavşağına geldiğinde, araç içerisinden bir sigara paketinin atıldığını ve aracın Bahçeler istikametine döndüğünü anlatan polis, kısa süre sonra aracın ileride bekleyen bir polis ekibinin de sıkıştırması sonucu durdurulduğunu ve S.D.’nin şoför, M.Ç’nin ise yolcu koltuğunda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Paketten uyuşturucu çıktı

Atılan sigara paketi içerisinde, folyo kağıda sarılı bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildiren polis, zanlıların da suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.