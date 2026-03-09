Hamit ER

Gönyeli ve Lefkoşa’da sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında Sudanlı Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa (K-31) ile Mustafa Taş (E-26) hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Gönyeli’de meydana gelen kazada araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Lefkoşa’da ise araç virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol dışına çıkarak trafik tabelasının monte demirine çarptı. Kazalarla ilgili polis soruşturması sürerken, Mustafa Taş’ın uzman çavuş olduğu, KKTC’de görev yaptığı, Hasaballa’nın ise üniversite öğrencisi olduğu bilgisi elde edildi.

İlk kaza Gönyeli’de

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kaza saat 05.30 sıralarında Gönyeli’de meydana geldi.

FV 290 plakalı salon aracı, Gönyeli Çemberinden Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed Altayeb Alı İdris (E-21), yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı.Orta refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarpan araç, takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Sürücü hayatını kaybetti

İkinci kaza ise saat 09.20 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Mustafa Taş, yönetimindeki HU 454 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve bilgi verici trafik tabelasının monte demirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola doğru tekrar savrulan araç orta refüj üzerine çıkarak, durdu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.





Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026, 09:54