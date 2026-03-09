Telefonu inceleniyor

Lefkoşa’da bir taksicinin dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan M.M.(E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “Sahtekarlıkla para temini” suçundan soruşturma yürütülen zanlının tutukluluk süresi bir hafta daha uzadı. Taksiciyi dolandıran şahsın arandığı belirtilirken, tutuklanan M.M.’nin hesabını kullandıran şahıs olduğu kaydedildi. Zanlının cep telefonu ve banka hesap kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

Polis memuru, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın 19 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gitmek üzere WhatsApp üzerinden taksici M.D.’yi arayarak, taksi talep ettiğini belirtti. Polis, M.D.’nin verilen adrese gittiğinde şahsın Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının söz konusu yere gideceğini söylediğini aktardı. Polis, şahsın, arkadaşının yanında TL para bulunmadığını, ödemeyi sterlin ile yapacağını ve para üstü istemeyeceğini ifade ederek, şoförü kendi banka hesabına 6 bin TL havale etmeye ikna ettiğini belirtti.

Polis, taksici M.D.’nin 6 bin TL’yi gönderdikten sonra söz konusu şahsın arkadaşını alarak Girne’ye bıraktığını, yolcunun 200 sterlin ödedikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını ifade ettiğini açıkladı. Polis, taksi şoförünün parayı gönderen şahsı aradığında ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunduğunu kaydetti.

Hesap sahibi tutuklandı

Polis, şikayet üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 6 bin TL’nin A.M.M.’ye ait hesaba aktarıldığının tespit edildiğini, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve 4 Mart’ta tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonu ve banka hesap kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, soruşturmanın tamamlanabilmesi için mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

