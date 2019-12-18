‘Bunun adı rezalet’

İskele ve Gazimağusa ilçelerinde önceki geceden başlayan ve dün de ara ara devam eden elektrik kesintileri Yeniboğaziçi’nde yaşayan KKTC’nin ilk Eğitim ve Kültür Bakanı İsmail Bozkurt’u çileden çıkardı. Ardı ardına yaşanan kesintilerden dolayı isyan eden Bozkurt, sosyal medya hesabından “Lanet olsun” diyerek yaşanan durumu rezalet olarak niteledi.

Orta gerilim şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle önceki gün ve dün İskele ve Gazimağusa ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) önceki gün saat 03.00 sıralarında başlayan kesintilerin dün saat 11.55 itibari ile giderildiğini bildirse de akşam saatlerinde de bazı bölgeler elektriksiz kaldı. Yeniboğaziçi’nde yaşayan KKTC’nin ilk Eğitim ve Kültür Bakanı İsmail Bozkurt, kesintiler nedeniyle isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bozkurt, şunları belirtti: “Buna rezalet denir. Peş peşe aynı bölgesinin elektriği kesilirse başka ne denebilir. Yenibogaziçi- Mormenekşe’de dün gece iki kez az önce yeniden elektrikler gitti. Üstelik otomatik yanıtlama sisteminde ‘öyle bir şey yok deniyor.

İnsanın çıldırası geliyor. Lanet olsun”



KIB-TEK: Elektrik saat 11.55’te verildi

Bu arada KIB-TEK tarafından yapılan duyuruda önceki gece saat 03.00 itibariyle Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları ve Caesar Apartmanlarına elektrik verilemediği kaydedildi.

Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı, dün saat 11.55 itibariyle yeniden elektrik verildiği bildirildi.