Maxim Royal’de Altay, hayranlarına şarkılarıyla temposu hiç düşmeyen bir gece yaşattı

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde eğlence mekânlarından Maxim Royal’de sahne serisine devam eden ünlü şarkıcı Altay, hayranlarına enerjisi ve hareketli şarkılarıyla temposu hiç düşmeyen bir gece yaşattı.

Sahnesi boyunca büyük alkış alan Altay, gecenin sürprizi olarak konuklar arasında bulunan ünlü şarkıcı Ferman Toprak’ı sahneye davet etti.

Altay’ın davetini kırmayarak alkışlar arasında sahneye gelen Ferman Toprak, dillerden düşmeyen şarkısı Hayatı Tespih Yapmışım’ı konuklarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Ferman Toprak’a teşekkür eden Altay, gördüğü ilgiden dolayı iki saatlik programını bir saat daha uzattı.

Maxim Royal, Altay’ın yeniden sahnede olacağı 21 Aralık Cumartesi akşamı da konuklarına dopdolu bir eğlence sunacak.