Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2018 yılı Ocak ayında işlenen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinin tanıklarından Aydan Kızıltaç, dün sanık avukatları tarafından sorgulandı. Sanıklar, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, İddia Makamı’nı temsilen Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatlarını temsilen, Ulaş Sabancı, Özkul Özdevim, İbrahim Demirtaş ve Mustafa Kocatürk hazır bulundu.

Simge taşla vurdu

Avukatların sorusu üzerine Aydan Kızıltaç, Simge Dağdur’un cinayetin ertesi günü, “Önce Nidai vurdu. Yorulunca Onur vurdu. Onur’un ayağı ağrıyınca, benim sevgilimin ayağını nasıl ağrıtırsın diyerek ben taşla vurdum” diyerek olayı kendisine anlattığını söyledi. Özellikle sanıklardan Simge Dağdur’un avukatı İbrahim Demirtaş, tanığın doğruları söylemediğini ve Nidai Şanlı’dan korkması nedeniyle, Şanlı’nın suçladığı herkesi suçlama gayreti içerisinde olduğunu iddia etti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.