Çözüm yolları aranacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu önceki akşamki toplantısında, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak çözüm yolları aramak adına ilgili tüm taraflara ziyaret yapılmasını kararlaştırdı.

Toplantıda, parti çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi, “Gerginliklerin önlenmesinin ve adanın huzur ortamına kavuşmasının tek çaresi; tüm taraflarca çözüm zemininde samimi ve somut adımlar atılmasıdır” mesajı verildi.

TDP Merkez Yönetim Kurulu, Geçitkale Havaalanına konuşlanmasına izin verilen İnsansız Hava Aracı konusu da değerlendirildi.

Açıklamada, bölgede ve adada yaşanan bazı gelişmelerin olumsuz ve riskli bir sürece doğru evrildiği belirtildi

“Adanın, tüm Kıbrıslıların ihtiyacı ve akıl yolu, bu yanlış ve endişe verici sürecin bir an önce sonlandırılması ve Sayın Akıncı'nın uzlaşıya dayalı komite kurulması önerisinin kabul edilip, çözüm için somut adımlar atılmasıdır” görüşünü dile getiren TDP Merkez Yönetim Kurulu, şu değerlendirmelerde de bulundu:

“İhtiyacımız gerginlik ve huzur bozucu adımlar değil, uzlaşı, işbirliği ve çözüme katkı koyacak adımlardır. Aksi takdirde önümüzdeki dönem Doğu Akdeniz'de yaşanacak gelişmelerin ve bunların adadaki toplumlar üzerindeki olası olumsuz etkilerinin, toplumlar tarafından kontrol edilmesi mümkün görülmemektedir.

BRT heyeti TDP’yi ziyaret etti

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve BRT Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’yı kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, BRTK'nın 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede, Özkurt, Özyiğit’i 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek BRT’nin 56. kuruluş yıldönümü etkinliğine davet etti.

TDP Başkanı Özyiğit, kurumun 56 yıllık tarihi içerisinde Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.