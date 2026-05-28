Büyük Han’ı dolaşıp geri döndüler

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta tatil yapan ve günlük turlarla Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen turistler, Arasta çarşısında birçok iş yerinin kapalı olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşandı.

Az sayıda işletme ise turistlere bayram tatili olduğunu anlatarak hizmet vermeye çalıştı.

Turistlerin büyük bir kısmı sınır kapısına en yakın yer olan Büyük Han’ı dolaştıktan sonra geri dönerken, bir kısmı Selimiye Camisi’ne giderek orada fotoğraf çekti. Turistler, yön gösterici levha olmamasından yakınırken, ihtiyaç gidermek için tuvalet de bulamadı.

Bayram tatili yapmayan ve turistlere hizmet veren bir lokanta işletmecisi, Larnaka ve Baf üzerinden adanın güneyine gelen ve kısa süreli ziyaret için kuzeye geçen turistlerin sürekli şikayet etmesine karşın bölgede tuvalet bulunmamasının üzücü olduğuna dikkat çekti.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Türk bölgesine geçen turistlerin bazı tarihi yerleri görmek için işaret levhası bulamadığını ve bu konuyu defalarca hem belediyeye hem de Turizm Bakanlığı’na ilettikleri halde, sonuç alamadıklarını kaydetti.