Şüpheli tavırları ele verdi

Lefkoşa’da devriye görevi yapan polisin radarına takılan 3 kişinin tasarrufunda uyuşturucu bulundu. Tutuklanan S.H.Ş. (E-28) ve S.E. (E-28), “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından rutin kontrol gerçekleştirildiğini anlattı. Polis; devriye görevi yapan ekibin bölgede şüpheli hareketler sergileyen zanlıları durdurarak üzerlerinde arama yaptığını söyledi.

Yapılan aramada zanlıların tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten polis; söz konusu maddenin emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru; olayla ilgili soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydederek, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini söyledi.

Polis; zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden ve nasıl temin ettiğine yönelik araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

