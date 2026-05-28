Ciddi sıkıntı var

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, tv2020’de yayınlanan “Güne Merhaba” programında ülkedeki ilaç eksikliği ve sağlık sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan Öksüz, KKTC’de yaklaşık 60 kalem ilaçta eksiklik yaşandığını belirterek, özellikle yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili ciddi sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Ülkede ilaç bulunup bulunmadığı yönündeki soruya yanıt veren Öksüz, piyasada ciddi eksiklikler olduğunu ifade ederek, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerin ve döviz artışlarının ilaç sektörünü de doğrudan etkilediğini kaydetti. Türkiye’de ilaç üretim kapasitesinin düştüğünü belirten Öksüz, geçmişte bin adet üretilen bazı ürünlerin bugün 500 adet seviyelerine gerilediğini, bu nedenle ihracatta kısıtlamaya gidildiğini söyledi.

Öksüz, özellikle yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yaşanan sorunun Güney Kıbrıs’ın yaptığı girişimlerden kaynaklandığını ileri sürdü. Güney Kıbrıs’ın Amerika’ya yaptığı şikayetler sonucunda birçok yeşil reçeteli ilacın Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesinin yasaklandığını ifade eden Öksüz, bu durumun ülkedeki ilaç eksikliğini daha da derinleştirdiğini belirtti.

Geçmiş dönemde Eczacılar Birliği olarak yeşil reçeteli ilaçların takibini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını anlatan Öksüz, projede ilk etap çalışmalarının tamamlandığını ancak çeşitli nedenlerle sürecin yarıda kaldığını söyledi. Hazırlanan yazılım sayesinde ülkeye giren tüm yeşil reçeteli ilaçların kayıt altına alınmasının hedeflendiğini belirten Öksüz, projeye büyük emek verdiklerini ancak dönemin Sağlık Bakanı’nın bütçe yetersizliği gerekçesiyle tüm yükü kendilerine bıraktığını dile getirdi.

Ağrı kesiciler, göz damlaları, kan sulandırıcı ilaçlar…

İlaç sektöründe navlun, taşımacılık, gümrük ve diğer girdi maliyetlerinin de önemli sorunlar yarattığını ifade eden Öksüz, özellikle ağrı kesiciler, göz damlaları, kan sulandırıcı ilaçlar ve göz merhemlerinde piyasada ciddi eksiklik bulunduğunu söyledi.

Sağlık alanındaki sıkıntıların giderek büyüdüğüne dikkat çeken Öksüz, ilaç tedarik zincirinin sürdürülebilir hale getirilmesi için devletin daha etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti.