Dualar okundu, tütsüler yakıldı

Melis GÜNEL

Kurban Bayramı’nın birinci günü sabahın erken saatlerinde başlayan mezarlık ziyaretleri, hava kararana kadar devam etti.

Kaybettikleri yakınlarını unutmayıp mezarı başında ziyaret eden birçok kişi vefat eden yakınlarının kabri başında dua okudu, tütsü yaktı ve mezarlarına çiçek bıraktı.

Bazı ziyaretçiler çiçekleri önceden satın alıp mezarlığa gelirken, çiçek almayı unutanlar ise mezarlıkta çiçek satışı yapan kişilerden çiçek satın aldı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bayramların yalnızca tatil olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, mezarlık ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Ne dediler?

Mahmut Sertoğlu

“Bayram kültürünü birazcık unuttuk, umarım bayramda sevdiklerimizi ziyaret etme alışkanlığımızı kaybetmeyiz. Çünkü bunlar bizim kültürümüzün bir parçasıdır, anne babamızdan böyle gördük. Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ederiz. Sabah kalkıp hayatta olmayan yakınlarımızı mezarı başında ziyaret edip dua ederiz, daha sonrada aile büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öperiz.”

Salih Öztürk

“Herkesin düşüncesi farklıdır ama bayramlarda birçok kişi mezarlıkları tercih ederken, kimileri de tatile gitmeyi tercih ediyorlar. Hayattan göç eden yakınlarımızı hatırlamak için mezarlık ziyaretleri önemlidir. Herkesin bayramını kutlarım…”

Ranagül Urunova

“Mezarda yatanların ruhları şad olsun. Mezarlığa gelip sevdiklerimizi ziyaret etmek önemlidir. Yalnızca bayramlarda değil bence sık sık gelinmesi gerekir.”

Ahmet Arı

“Türkiye’den geldim. Kardeşim burada yaşıyordu ve vefat etti, bayram dolayısı ile onun kabrini ziyarete geldim.”

Fırat Arar

“Vefat eden amcamın mezarını ziyarete geldim. Halkımıza aramızda olmayan sevdiklerini ziyaret etmelerini önermek isterim. Bayramlarda önce mezarlığa gidilmeli sonra tatile çıkılmalı.”

Levent Demiralp

“Bizim bayramımız yok. Bizim bayramımız atalarımızın ziyaretine gelmek. Eskiden ataları hayattayken elini öpmeyenler şimdi gelip mezar taşlarını öperler. O yüzden herkes gelip atalarını ziyaret etsin. Ayrıca eski bayramların tadı da yok, hele ki atalarını kaybedince hiç yok.”