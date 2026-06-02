Çalınan telefon sayısı arttı

Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin Euro değerindeki 2 adet iPhone 17 Pro max marka cep telefonunu çaldığı iddia edilen M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, yeni detaylar aktarıldı. Zanlının çalıp sattığı telefon sayısının arttığı belirtildi.

Polis, zanlının Ocak 2026 ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin Euro değerindeki iPhone 17 Pro max marka cep telefonunu farklı tarihlerde Ortaköy’deki bir iş yerine 3 bin 100 dolar karşılığında sattığına dair şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ilk şikâyetin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını, dosyanın ise 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini belirtti. Şikâyetin Lefkoşa Adli Şube’ye ulaşmasının ardından iş yeri sahibi A.G.’nin ifadeye çağrıldığını kaydeden polis, yürütülen soruşturmada iş yerinden iki cep telefonu dahil toplam 10 adet cep telefonunun çalındığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu telefonların IMEI numaralarının temin edildiğini ve cihazların kimlerin kullanımında olduğunun belirlenmesi amacıyla telefon şirketlerine yazı yazıldığını ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının, 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, zanlının işten ayrılıp başka bir yerde çalışmak istemesi nedeniyle işvereninin kendisine komplo kurduğunu iddia ettiğini aktardı.

3 günden birçok bulguya ulaşıldı

Polis, zanlı hakkında alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde yürütülen soruşturmada, iş yerinin müşterilerinden H.D.’nin de ifadesinin alındığını söyledi. H.D.’nin, Şubat ayı içerisinde iş yerine giderek, telefonuyla ilgili zanlıya işlem yaptırdığını, zanlının kendisinden kimlik kartı fotokopisi ile imza aldığını anlattığını belirten polis, bir ay sonra faturasında yaklaşık 39 bin TL’lik ek borç görünmesi üzerine GSM şirketinin ana merkezine başvurduğunu kaydetti.

Polis, yapılan incelemede H.D. adına taksitli olarak bir adet iPhone 17 Pro Max ve iki adet Xiaomi marka cep telefonu satın alındığının, ilk taksitlerin de faturaya yansıtıldığının belirlendiğini söyledi. Ancak H.D.’nin söz konusu telefonları satın almadığını bildirdiğini ifade eden polis, yapılan araştırmada üç telefonun müşteri tarafından alınmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek makbuzlar bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026, 09:58