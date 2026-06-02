‘Eskisi gibi heyecan yok’

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı, vatandaşlar tarafından farklı şekillerde geçirilirken, birçok kişi eski bayram coşkusunun ve geleneksel bayram atmosferinin artık yaşanmadığını ifade etti. Vatandaşlar, bayramların artık daha çok çekirdek aile içinde veya ev ortamında geçirildiğini, geniş aile ziyaretlerinin ve komşuluk ilişkilerinin ise önceki yıllara kıyasla azaldığını dile getirdi. Birçok kişi, çocukluk dönemlerindeki bayram heyecanının yaşayamadıklarını söyledi.

Alım gücündeki düşüş nedeniyle bayram hazırlıklarının ve ziyaretlerin azaldığını belirten vatandaşlar, bayramların artık bazı kesimler tarafından tatil fırsatı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Çetin Buro

“Kurban Bayramı iyi geçti. Bayram tatilinde çocuklarla evdeydik ve ev yemekleri soframızda oldu. Eski bayram heyecanı yoktu. Hayat şartlarının zorlaştığı için eski bayram tadının olmadığını görüyoruz. İnsanların alım güçleri düştü ve pahalılık nedeniyle insanlar bayram havasında değildi. İlerisi için beklentimiz zamanla her şeyin düzelmesidir.”

Muhammed Bolat

“Kurban Bayramı çalışarak geçti. Çalışmadığımız saatlerde de yatıp dinlendik. Bizim çocukluğumuzdaki bayram havası artık yok. Kimse kimseye gitmiyor, insanlar değişti ve sadece aile büyükleri ziyaret edilip evlerine çekiliyorlar. Yaşam şartları farklılaştığı için eskisi gibi hiçbir şey olmuyor.”

Sunay Oylum

“Kurban Bayramımız çok güzel geçti. Arife günü tatlılarımız çöreklerimizi yaptık bayramın birinci günü kurbanımızı kestik ve diğer günlerde çalışarak geçirdik. Bayram çok güzel geçti. Bizim köyümüzde Görneç’te bayram geleneği devam ediyor ancak çoğu insan bayramı tatil olarak değerlendirdi. Eski bayram heyecanı kalmadı. Bizim çocukluğumuzdaki gibi bir bayram artık yoktur. Böyle olmasının nedenleri herkesin ekonomik özgürlüğünü alması ve ailelerinden uzaklaşmasıdır. Bir de herkes artık bayramı tatil olarak gördüğü için aileler de artık eskisi gibi bir birini tanımıyor.”

Sema Soysal

“Kurban Bayramı güzel geçti. Ailecek yedik içtik, sohbet ettik güzel geçti. Önceki bayramlarda da hep böyle geçirirdik ancak eskisi gibi bir bayram havası yoktu. Dünyanın durumu ortada. Savaşlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle eskisi gibi bir bayram havası yaşanmıyor. Eskisi gibi de asla bir daha olmayacaktır.”

Cemile Durdubayeva

“Kurban Bayramımız ailemle vakit geçirdiğim güzel bir gün oldu. Aile içerisinde bayram havası vardı ancak pahalılık ve değişen nesil nedeniyle eski bayram havası yoktur. İlerisi için pekiyi bir beklentim yok. Aile bağları koptu ve eski bayramlar kalmadı.”

İlknur Aydın

“Kurban Bayramı evde çocuklarla geçti. Bu bayram kurban kesmedik çünkü bir ay sonra memlekete dönüyoruz. Bayramın ilk günü arkadaşlar geldi biz de tanıdıkları ziyaret ettik. İkinci gün ise çocuklarla gezdik ve pikniğimizi yaptık. İlerisi için beklentim çocuklarımızın da bayramlarda bize gelmesi ve bayramlarda hep birlikte olmamızdır.”

Sevinç Akyön

“Kurban bayramı evimizde geçti. Tatil odaklı değildi ancak akrabalarımızı ziyaret edip misafirlerimizi ağırladık. Daha önceleri tatile giderdik ancak artık evimizde geçiriyoruz. Eski bayram havası yoktu çünkü çoğu zaten tatil fırsatına çeviriyor ve aileden, çevreden uzaklaşmayı tercih ediyor. Eskisi gibi bir araya gelme düşünesi kalmadı.”

Sevim Ulukan

“Bayramın ilk günü kabir aile büyüklerimizi ziyaretle geçti. Daha sonra güneye market alışverişine geçtik. Eski bayram havası pek yoktu. Herkes bayram tatilini fırsat bilerek kaçıp tatil yapmayı tercih ediyor. Bayramın güzel tarafı hep ailenin toplanması ve bayram sofralarının kurulmasıdır. Bu geleneği bazı aileler dışında sürdüren yoktur.”