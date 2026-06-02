Kısa sürede söndürüldü

Alayköy yakınlarında dün öğlen saatlerinde kamışlık alanda yangın çıktı.

Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede kamışlık alana yayıldı. Dumanların yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara ve tesislere sıçramasını engelledi. Yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları başlatıldı ve bir süre daha devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı, ekiplerin bölgede detaylı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

324 kare balya yandı

Öte yandan Cihangir’de önceki gün saat 13.30 sıralarında bir evin yanında bulunan arazide yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, kısa sürede arazide bulunan balyalar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında toplam 324 kare balyanın yandığı bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

