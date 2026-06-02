Polis peşlerinde

Suna ERDEN

Yurt dışında hazırlanan sahte Bangladeş sürüş ehliyetlerini ülkeye getirdikten sonra KKTC ehliyetine çeviren şoför okulu sahibi B.D.P. ile suç ortakları M.R., M.D.İ. sahte ehliyet alan J.İ., U.B., İ.H.S., Z.M. ve S.U.’nun ardından M.D.S.H. U.N.M.E. ve M.A. da tutuklandı.

Girne’de meydana gelen “resmi sahte belge düzenleme, resmi sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk emri alındı. Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilen yaklaşık 20 ehliyet dosyasının şüpheli bulunarak mercek altına alındığı belirtildi.

Mahkemede olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 2025 yılı Ekim ayı ile 2026 yılı Nisan ayı arasında organize şekilde hareket ederek, KKTC’de yaşayan ve herhangi bir sürüş ehliyeti bulunmayan yaklaşık 20 Bangladeş uyruklu şahıs adına yurt dışında sahte Bangladeş sürüş ehliyeti hazırlattıklarını söyledi.

Polis, sahte ehliyetlerin daha sonra kargo ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler aracılığıyla KKTC’ye getirildiğini belirtti. Polis memuru; zanlıların bu sahte ehliyetleri, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulu aracılığıyla Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunduklarını kaydetti.

Polis, zanlıların sahte Bangladeş ehliyetlerin dairede mühürlenmesini sağladıktan sonra ise KKTC sürüş ehliyetine çevirdiklerini ifade etti. Polis, yapılan işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu kişilerden toplam 48 bin TL ile 695 Amerikan Doları para temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın 25 Mayıs tarihinde alınan bir bilgi üzerine başlatıldığını söyledi. İlk etapta M.R. ile M.D.S.I. ardından B.D.P.’nin tutuklandığını belirten polis, aynı gün M.R.’nin ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada S.R.O. adına düzenlenmiş bir Kuveyt sürüş ehliyetinin bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Beş zanlı önceki gün tutuklandı

Polis, soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucu suçla bağlantısı tespit edilen J.U., U.B. I.H.S., Z.M. ve S.A.’nın 28 Mayıs’ta tutuklandığını kaydetti. Polis, 8 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada M.D.S.H. U.N.M.E. ve M.A.’nın da suçla bağlantılı görülerek, tutuklandığını belirtti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilen yaklaşık 20 ehliyet dosyasının şüpheli bulunarak mercek altına alındığını, incelenmesi gereken çok sayıda belge bulunduğun olduğunu belirtti. Polis ayrıca; sahte ehliyetlerin hazırlanma süreci, KKTC’ye nasıl getirildiği ve işlemlerde başka kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki araştırmaların sürdüğünü kaydederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.