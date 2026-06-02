Mormenekşe’ye ateş düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyü sakinlerinden bir çocuk annesi Nazlı Koçero, ani beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Koçero’nun ölümü Mormenekşe ve civar köylerde büyük üzüntü yarattı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, ani beyin kanaması geçiren Nazlı Koçero ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koçero, 46 yaşında hayatını kaybetti. Mormenekşe köyünün sevilen isimlerinden olan Nazlı Koçero’nun evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Koçero’nun cenazesi, dün öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazının ardından Mormenekşe Köy Kabristanlığı’nda toprağa verildi.