Tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. İç ve dış politikadan ulaşıma, savunma sanayiinden ekonomi ve güvenliğe kadar birçok kritik başlığa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin son 23 yılda ulaşım alanında katettiği mesafeye ve havalimanlarındaki yeni uçuş rekorlarına dikkat çeken Erdoğan, geçmişle bugünü şu verilerle kıyasladı: "Göreve geldiğimizde güçlü bir ulaşım ağımız yoktur. Bugün ise dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Son 23 yılda ulaşım altyapımıza devasa yatırımlar yaptık. Bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlandı. 2002 yılında 8,5 milyon araç varken şehirlerarası hızımız sadece 40 kilometreydi. Bugün 33,6 milyon araç olmasına rağmen hızımız 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuz 2 kattan fazla arttı. Bin 714'ten aldık 3 bin 796 kilometreye çıkardık çıkardık. Türkiye hızlı tren konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanıştı. Bayram boyunca 322 bin yolcu YHT'yi kullandı. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımız var. 13 sene önce gezici vandalların yapılmasın dediği İstanbul Havalimanı bugün dünyada en prestijli havalimanları arasında. İstanbul Havalimanı rekor kırdı. Bir günde bin 730 uçak trafiği görüldü. Sabiha Havalimanı'nı ise bir milyon 402 bin yolcu kullandı."



23 yıl boyunca iş ürettik

Hükümetin hizmet vizyonuna ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni projelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımdaki yeni hedefleri şu şekilde aktardı: "Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, vizyon projelerini ürettik. 2025 yılında 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026'da ise 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehri birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nu hızlandırdık. 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız."

