Ömer KADİROĞLU
Pandemi sürecinde kapanan iş yerlerinde çalışan Türk vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu geri dönüş yapınca tüm sektörler sıkıntı yaşamaya başladı. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu mobilya ve alüminyum kapı pencere firmalarının ardından kaporta ve boya sektöründekiler de çalıştıracak eleman bulamamaktan yakındı.
“Ülkemizde üniversite mezunu çok da sanayide çalışacak adam yok” diyen sektör temsilcileri, hem işlerin azaldığını, hem de az sayıdaki işi yapacak eleman bulmakta zorlandıklarını söyledi. Yıllardan beri boya ve kaporta sektöründe hizmet veren şirket yetkilileri, ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini belirtiyor.
Ne dediler?..
Şaban İpek (İpek Oto Kaporta Boya)
Cemal Albayrak (Albayrak Kaporta Boya)
“İşlerimiz şu anda çok kötü durumda. Adamlarımızın maaşlarını bile çıkartamaz durumdayız. Büyük zarar ettiğimiz için kapatmayı dahi düşünüyoruz. Dükkânda çalışan iki kişi var. Biri boya biri de kaporta işlerine bakıyor. Bazı çalışanlarımız Türkiye’ye gitti ve geri gelmedi. Öte yandan gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bu atölyenin sadece elektrik parası ayda 2 bin 500 TL civarıdır. Şu anda elimize yeni iş gelmiyor. Ancak kaza olur ve araç yürümez duruma gelirse insanlar mecburen bizlere geliyor. İnsanlarda para olmadığı için araçlarının bakımlarını yapamıyorlar. Bu işlerimizi tekrardan eski haline getirebilmemiz çok zor bir durumdur ve önümüzü göremiyoruz. Bugün tüm esnaf bir ekmeği nasıl evime götürebilirim diye kara kara düşünür oldu.”