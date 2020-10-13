Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde kapanan iş yerlerinde çalışan Türk vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu geri dönüş yapınca tüm sektörler sıkıntı yaşamaya başladı. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu mobilya ve alüminyum kapı pencere firmalarının ardından kaporta ve boya sektöründekiler de çalıştıracak eleman bulamamaktan yakındı.

“Ülkemizde üniversite mezunu çok da sanayide çalışacak adam yok” diyen sektör temsilcileri, hem işlerin azaldığını, hem de az sayıdaki işi yapacak eleman bulmakta zorlandıklarını söyledi. Yıllardan beri boya ve kaporta sektöründe hizmet veren şirket yetkilileri, ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini belirtiyor.

Ne dediler?..

Şaban İpek (İpek Oto Kaporta Boya)



“Ülkede insan azaldığı için işlerimiz durma noktasında. İş olsa da yapabilecek potansiyelimiz yoktur. Bazı personellerimiz pandemi sürecinde Türkiye’ye gitti ve geri gelmedi. Pandemi öncesinde 8 personelle işlerimizi yürütüyorduk. Şimdi personel aramaya kalksak bulamayız. Ülkemizde üniversite mezunu çok da sanayide çalışacak adam yok. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ayrıca garajın, evin kirası ve diğer giderleri karşılamakta zorlanıyoruz. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor ve işin içerisinden nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz. Daha önce insanlar araçlarını boyattırıp bakım yaptırıyordu ancak pandemi ile alım gücü düşen vatandaşlar sadece kaza yaptıkları zaman araçlarını kaporta boyaya getiriyor. 2021 yılında ancak bu işler düzelir. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”Cemal Albayrak (Albayrak Kaporta Boya)“İşlerimiz şu anda çok kötü durumda. Adamlarımızın maaşlarını bile çıkartamaz durumdayız. Büyük zarar ettiğimiz için kapatmayı dahi düşünüyoruz. Dükkânda çalışan iki kişi var. Biri boya biri de kaporta işlerine bakıyor. Bazı çalışanlarımız Türkiye’ye gitti ve geri gelmedi. Öte yandan gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bu atölyenin sadece elektrik parası ayda 2 bin 500 TL civarıdır. Şu anda elimize yeni iş gelmiyor. Ancak kaza olur ve araç yürümez duruma gelirse insanlar mecburen bizlere geliyor. İnsanlarda para olmadığı için araçlarının bakımlarını yapamıyorlar. Bu işlerimizi tekrardan eski haline getirebilmemiz çok zor bir durumdur ve önümüzü göremiyoruz. Bugün tüm esnaf bir ekmeği nasıl evime götürebilirim diye kara kara düşünür oldu.”