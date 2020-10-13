Bir aylığına cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde park halindeki araçta ruhsatsız silah ile yakalanan Erol Tayfur hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu, ayrıca geçtiğimiz eylül ayında vahim zarar suçundan teminata bağlandığı belirtildi.



Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Hamitköy’de park halindeki araçta tespit edilen Tayfur’un tasarrufunda kadın çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, mermilerden ikisinin şarjör içerisinde silahın üzerine takılı olduğunu belirtti.Zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.