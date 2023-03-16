Çantada 20 gram

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir öğrenci yurduna düzenlediği operasyon sonucu 20 gram hintkeneviri ele geçirdi, Gambiya uyruklu Hassan Khanafter’i gözaltına aldı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 14 Mart 2023 tarihinde, saat 23.00’te alınan bilgi ışığında zanlının kalmakta olduğu öğrenci yurduna baskın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlıya ait siyah çanta içerisinde, 7 ayrı poşette 6 gram, kalmakta olduğu yurt odasında ise yeşil poşet içerisinde, 14 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.