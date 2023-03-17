3 ödülle döndü

Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışması'nda birinci seçilen Mehmet Vahip Ağazade, Tayland’da düzenlenen Mister Global Dünya Yarışmasında KKTC’yi başarıyla temsil etti. Ağazade,

En İyi Fizik ve Tayland Kültürü’nün en önemli sembolü olan, güç, bereket ve sadakati temsil eden ve ülke için kutsal değeri olan Best Smile dünya bayı organizasyon özel ödülünü kazanarak, Tayland’ın kalbine girdi.

43 ülkenin katıldığı, dünyanın en prestijli beş büyük organizasyonu arasında yer alan yarışmada başarı elde eden Ağazade, Günkut Ajans himayelerinde ve annesi Elif Ağazade'nin maddi manevi destekleri ile muhteşem başarıya imza attı.

Acıyı yüreğimde hissettim

Ancak Ağazade buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti. Ağazade, “1 Şubat tarihinde Tayland’da katıldığım kampta 6 Şubat tarihinde Türkiye’de yaşanan asrın felaketi deprem ile yaşanan büyük acıları uzaklarda, hem ülkemi ve de Türk Bay'ını temsil etmek üzere yer aldığım Tayland dünya finalde bir Türk genci olarak derin bir üzüntü içinde takip ettim. Yaşanılan ve asrın felaketi olarak bizleri derinden etkileyen büyük acıyı hissettim. Yaşanılan deprem felaketi beni derinden yaralasa da moralimi yüksek tutarak en iyi şekilde yarışmada North Cyprus olarak yer aldım”dedi.