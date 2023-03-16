11 kök bela oldu

Lefkoşa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, Erdinç Canbaz’ın evine baskın düzenledi.

Polis evde yaptığı aramada 11 kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık 200 miligram hintkeneviri ve öğütücü ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hintkeneviri ziraati suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Murat Kermeoğlu, önceki gün zanlının kalmakta olduğu eve baskın yaptıklarını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odası içinde 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri ile içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara ve içinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan metal öğütücünün bulunarak emare alındığını belirtti.

2 gün hücrede

Polis, yapılan araştırmada zanlının kenevir bitkilerini Ocak ayında diktiğini belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler olduğunu, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını ifade etti.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle polis hücresinde kalmasına emir verdi.