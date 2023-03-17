Detayları gizleniyor

Rum Komünist AKEL partisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le Yüksek İş Birliği Konseyi kurulması konusunda aldığı karara tepkisi sürüyor.

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in bir kez daha Yüksek İş Birliği Konseyi konusunda izahat talebinde bulunduğunu ve konseyin işleyişiyle ilgili tartışmaların devam ettiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in konuya açıklık getirerek, Yüksek İş Birliği Konseyi’nde bakanlar kurullarının değil, yetkili bakanların gündem doğrultusunda toplantı yapacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre AKEL ise, Hristodulidis’in, Rum ve Yunan bakanlar kurullarının Hristodulidis’le Miçotakis’in katılımıyla rutin toplantılar yapacağını açıkladığını; sözcünün de farklı bir açıklamada bulunduğunu ve Hükümet’in, konseyin işleyişinin nasıl olacağını netleştirmesi gerektiğini belirtti.

AKEL, Hükümet’in her durumda Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kurumsallaştırılmış hükümetler arası iş birliği yapılmasının başka şey, iki ülkenin bakanlar kurulunun ortak toplantı yapmasının başka şey olduğunun bilincinde olması gerektiğini ifade etti.

AKEL ayrıca, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bakanlar kurulunun ortak toplantılar yapmasının siyasi sonuçlar doğuracağına ve böyle bir şeyden, Türkiye’nin de faydalanabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Habere göre AKEL, Hükümet’in hata yaptığını kabul etmesi ve ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılacağıyla ilgili açıklamasını geri çekerek, herkesin hemfikir olduğu, Yunanistan ile hükümetler arası iş birliği düzeyinde olacak çok taraflı iş birliği anlaşması yapılması gerektiğini kaydetti.