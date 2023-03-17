Yönetim belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Başkanlığına Devrim Barçın seçildi.

Açıklamaya göre, CTP Lefkoşa İlçesi, önceki akşam 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Rifat Arşehit, 8 yıldır yürüttüğü görevi Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın’a devretti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı.

“Meclis Sokakta, Sokak Meclis’te” sloganıyla gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim Kurulu, üyeleri yapılan seçim sonucunda belirlendi.

Kongre, demokrasi şehitleri ve 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonucunda hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından, konuşmalara geçildi.

Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçesi eski Başkanı Rifat Arşehit ve yeni başkan Devrim Barçın’ın konuşma yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor okundu, ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti. Kongre, yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından sona erdi.

CTP Lefkoşa İlçesi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Devrim Barçın (Başkan), Feriha Tel, Mustafa Gürkan, Ahmet Güneş, Arif Osum, Ali Alp Kolozali, Hatice Düzgün, Eda Aşan, Hüda Avşaroğlu, Dilan Aşan ve Öykü Akcan. Disiplin Kurulu ise şu şekilde oluştu: Cezar Oransel, Mehmet Çakmak, Mehmet Erenler, Nedret Tümkan ve Yunus Konaç.”

