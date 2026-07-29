Sıcaklık 40 derece

Ülkemiz bugün ve yarın sıcak karakterli alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.

Bu meteorolojik analiz sonucu hava açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar; güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları iç kesimlerde en yüksek 40-41, dağlık kesimlerde ve sahillerde ise 31-34 derece olacak.

Denizlerimizde hava açık ve az bulutlu seyredecek. Rüzgar; kıble (güney) ve günbatısından (batı) 3-5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, dalga yüksekliği 1 ile 2 metre arasında olacak.