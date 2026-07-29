Ülkemiz bugün ve yarın sıcak karakterli alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.
Bu meteorolojik analiz sonucu hava açık ve az bulutlu geçecek.
Rüzgar; güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları iç kesimlerde en yüksek 40-41, dağlık kesimlerde ve sahillerde ise 31-34 derece olacak.
Denizlerimizde hava açık ve az bulutlu seyredecek. Rüzgar; kıble (güney) ve günbatısından (batı) 3-5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, dalga yüksekliği 1 ile 2 metre arasında olacak.
Sıcaklık 40 derece
Sıcaklık 40 derece
Ülkemiz bugün ve yarın sıcak karakterli alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.
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