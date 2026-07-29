Sıcaklık 40 derece

Sıcaklık 40 derece

Sıcaklık 40 derece

Ülkemiz bugün ve yarın sıcak karakterli alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.
Bu meteorolojik analiz sonucu hava açık ve az bulutlu geçecek.
Rüzgar; güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları iç kesimlerde en yüksek 40-41, dağlık kesimlerde ve sahillerde ise 31-34 derece olacak.
Denizlerimizde hava açık ve az bulutlu seyredecek. Rüzgar; kıble (güney) ve günbatısından (batı) 3-5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, dalga yüksekliği 1 ile 2 metre arasında olacak. 

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