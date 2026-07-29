Bir yuva daha söndü

Ömer KADİROĞLU

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda dün meydana gelen ve 39 yaşındaki Hasan Düzgen’in yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan MP 773 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Josue Penze Ahombi yaklaşık 6 saat süren aramanın ardından Pınarbaşı mandıralar bölgesinde yakalanarak tutuklandı. Kongo uyruklu olduğu ve ülkede izinsiz bulunduğu öğrenilen sürücüden, alkol ve uyuşturucu testi yapılmak üzere örnek alındı.

Kazada ağır yaralanan Rasul Jorayev’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Hasan Düzgen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Ölümlü trafik kazası sosyal medyada vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Vatandaşlar bunun kaza değil adeta katliam olduğunu belirterek, yetkililerin caydırıcı önlemler almasını istedi.

Yoldan çıktı, yayalara çarptı

Kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında Boğazköy-Gönyeli ana yolu üzerinde meydana geldi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; MP 773 plakalı araçla Gönyeli istikametine seyreden sürücü, Kamacı Garaj mevkiindeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırım bordürüne, ardından park halindeki iki araca çarptı. Araç daha sonra yol kenarında bulunan iki yayaya çarparak ilerlemeye devam etti ve park halindeki başka bir araç ile işletme duvarına çarparak durdu.

Kazada Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, Rasul Jorayev ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçan sürücünün yakalanması için Girne Polis Müdürlüğü, Cürümleri Önleme Şubesi, Boğaz Polis Karakolu ekipleri, itfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

Yalın ayak kaçtığı belirlenen zanlı için Dağyolu ve Pınarbaşı bölgelerinde drone destekli arama yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; saatlerce aranan zanlı Pınarbaşı mandıralar bölgesinde arızalı bir kamyonun içerisinde saklanırken bölgedeki gençler tarafından fark edildi.

Fark edildiğini anladığı sırada, saklandığı kamyondan çıkarak kaçmaya çalışan zanlıyı Hasan Pilli isimli genç ve arkadaşları araç ile kovalayarak yakaladı. Arazide görev yapan polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ile yakalanan zanlı ifade için Girne Polis Müdürlüğüne götürüldü.

2 çocuk babasıydı

Kazada hayatını kaybeden Hasan Düzgen’in Akdoğan köyünün sevilen isimlerinden olduğu, geride iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktığı öğrenildi.

Ülkede kaçak yaşıyordu

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Kongo uyruklu olduğu ve ülkede izinsiz bulunduğu öğrenilen zanlının bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.