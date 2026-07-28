Piyasa denetlenmeli

Ömer KADİROĞLU

Net asgari ücretin 61 bin 677 liraya yükselmesi, geçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yeni ücretin özellikle çocuklu ve kirada yaşayan aileler için yetersiz kaldığını belirtirken, maaş artışlarının piyasadaki zamlar nedeniyle kısa sürede eridiğini ifade etti. Vatandaşlar, ücret artışının yanında hayat pahalılığını önleyecek etkili denetim ve ekonomik önlemlerin de hayata geçirilmesini istedi.

Ne dediler..?



İsmail Akçin

“61 bin 677 lira olan asgari ücret 2 kişilik bir aileye yetebilir belki ancak çocuklu ve kirada olan aileler için kesinlikle yetersizdir. Asgari ücret bugünkü şartlarda en az 100 bin lira olmalıdır. Benim emekli maaşım var ancak çalışmak zorundayım çünkü iki kişi geçinemiyoruz ve torunlarımıza bir şey veremiyoruz. Yetkililer maaşlarını dolu dolu alıyor ancak vatandaşı düşünen yok.”



Osman Sevdalı

“Asgari ücret arttı ancak 4 kişilik bir aile bu rakamla asla geçinemez. Herkes zamlı maaşlarını almadan yüzde20-30-40 oranlarında zamlar geldi. Asgari ücret en az 80 bin TL olmalıdır o da belki biraz daha rahat geçinebilir. Eşim ve ben toplam 100 bin lira alıyoruz. Eşimin maaşı ile çocuklarımıza destek oluyoruz benim maaşımla da geçiniyoruz. Beklentimiz yetkililerin özel sektör çalışanına daha fazla değer vermesidir.”



Hüseyin Palyoç

“Asgari ücret artsa da bu rakamla 4 kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Kira, benzin, elektrik, su, çocuklar derken insanlar geçinemiyor. 61 bin liranın yetebilmesi için piyasadaki ürünlerin tümüne yüzde 20 indirim yapılması gerekiyor. Benim bin Sterlin emekli maaşım var ve yetmiyor çünkü piyasa çok pahalı. Yetkililerden beklentimiz ekonomiyi bozan Türk Lirası’na yönelik bir çözüm üretmeleridir.”



Firdos Özmert

“Asgari ücret artsa da bu rakam 4 kişilik bir aile için yetersiz olacaktır. Bu şartlarda en az asgari ücret 70-80 bin lira olmalıdır. Benim maaşım yok eşimin maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. İki de çocuğumuz var ve kazancımız ihtiyaçlarımızı karşılamaz durumdadır.”



Hacer Çoban

“Asgari ücret son artışla birlikte 61 bin 677 lira oldu ancak bu rakam 4 kişilik bir ailenin geçimi için yetersizdir. Biz asgari ücretin artmasını istemiyoruz ancak piyasanın da artmasını önlemeleri gerekiyor. Asgari ücret her arttığında piyasada fiyatlar da yükseliyor ve bir anlamı olmuyor. Çocuklarımız da var ve yetmiyor. 61 bin lira yeter eğer piyasada yükselmeyi önlerlerse.”



Mehmet Hamurcu

“Asgari ücret Net 61 bin 677 lira olsa da 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için imkansızdır. Bu şartlarda 80 bin lira olsa da bir şey ifade etmiyor çünkü asgari ücret arttıkça piyasa da artıyor. Kısıtlı gezme, kısıtlı alışveriş, kısıtlı yemek ile geçiniyoruz. Asgari ücret arttığı zaman daha biz o artışlı maaşı almadan piyasa yükseldiği için verilen artış bir anlam ifade etmiyor.”



Fuat Şarman

“Asgari ücret arttı ancak yine de bu rakam 4 kişilik bir aile için yeterli değildir. Bu piyasaya baktığınız zaman asgari ücret en az 100 bin lira olmalıdır. Asgari ücret arttığı zaman ertesi gün tüm ürünlerin fiyatı artıyor. Denetim yaparak piyasayı kontrol altında tutmaları gerekiyor. Bu şartlarda gelen elektrik, su, kira, alışveriş derken ay sonu gelmiyor. Yetkililerden beklentimiz piyasayı kontrol altına almaları ve zamları önlemeleridir.”



Havva Akçin

“Asgari ücret arttı ancak bu rakam yine de yetersizdir. Bu rakamlarla geçinemeyiz çünkü her şey pahalı ve asgari ücret arttıkça piyasadaki ürünlerin fiyatları da artıyor. Bugünkü şartlarda asgari ücretin 100 bin olmalıdır.”



Hakkı Yorgancı

“Bu şartlarda asgari ücretin 100 bin olması lazım. Kimse bu rakama ben geçinirim diyemez. İşverenler asgari ücret üzerinden çalışanları ödemesi esas sıkıntıdır. Asgari ücretin anlamı farklılaştırıldı. Ben bugünkü şartlarda 100 bin veya üzeri olan bir rakama ihtiyaç duyuyorum. İnsanca yaşamak için 120 bin gibi bir rakama ihtiyacınız vardır.”



Savaş Özmert

“Asgari ücret yükselse de bu rakamla 4 kişilik bir ailenin geçimi için yeterli değildir. Bu şartlarda biraz daha iyi geçinebilmek için 70 bin ve üzerine ihtiyaç vardır. Ben de 70 bin lira alıyorum ve sürüne sürüne ay sonunu getiriyorum. Elektrik faturası, su faturası mutfak alışverişi derken elde avuçta bir şey kalmıyor.”

