Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırgızistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda KKTC'yi temsil eden ve Next Face Model International 2026 yarışmasında 1st Runner-Up unvanını kazanan Mukaddes Gaziköylü'yü kabul ederek tebrik etti.

Kuzey Kıbrıslı genç yetenek Mukaddes Gaziköylü, Kırgızistan'da düzenlenen Global Models International ve Kids Fashion Week Kyrgyzstan etkinliklerinde KKTC'yi başarıyla temsil etti. Uluslararası organizasyonda birçok ülkeden yarışmacı ve moda dünyasının önemli isimleri yer alırken, Gaziköylü, Next Face Model International 2026 yarışmasında 1st Runner-Up unvanını kazanarak önemli bir başarı elde etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, genç yeteneği kabul ederek başarısından dolayı tebrik etti.

Ataoğlu, küçük yaşına rağmen uluslararası bir organizasyonda önemli bir derece elde ederek ülke bayrağını dalgalandırmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarından gurur duyuyoruz. Onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mukaddes Gaziköylü'nün başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür eden Ataoğlu, bu başarının yetenekli çocukların ve gençlerin desteklenmesi ile yüreklendirilmesi açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı.