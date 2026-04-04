Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Gönyeli’de komşusu 42 yaşındaki Erdoğan Öztürk’e 7 el ateş ederek, bacaklarından yaralayan 27 yaşındaki müteahhit Tayyar Alpdağ dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, silahlı saldırı olayının 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlı Alpdağ’ın, aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Öztürk’e, kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle adına kayıtlı Canik marka 9 mm ruhsatlı tabancasıyla 7 el ateş ettiğini söyledi. Polis, bu saldırı sırasında Öztürk’ün sağ bacağından iki, sol bacağından bir kez vurulduğunu kaydetti. Öztürk’ün sol bacağının kırıldığını belirten polis, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındığını belirtti.

Polis, saldırıda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin olay yerinde zanlının tasarrufunda bulunduğunu kaydetti. Polis ayrıca, zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 33 adet 9 mm çapında mermi daha bulunduğunu ve bunların da emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu ve aile şirketinde direktör olarak çalıştığını belirtti. Polis, işlenen suçların ağır ceza kapsamında girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı talebe itiraz etmezken, polise sorular sordu. Savunma, müştekiyle ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığını, hal ve hareketlerinin bilinip bilinmediğini ve onun hakkında yapılan şikayetlerle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu. Polis, işlemlerin yapıldığını ve dosyaya ekleneceğini kaydetti.

Mahkeme; zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 09:52