Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve kendisiyle dalga geçtiği gerekçesiyle iş arkadaşı M.Y.’yi (E-24) bir kez göğüs altından, iki kez sırtından bıçaklayan Mehmet Emin Taşlıtarla (23) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muayene edildiği, rapor beklendiği belirtildi. Polis; soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti. Polis; hastaneden çıkacak raporun daha sonra dosyaya ekleneceğini belirtti.

Soruşturma amaçlı zanlı hakkında 2 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis; zanlının 'katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma' suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis; olayın 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.40’ta Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; şenliklerde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Emin Taşlıtarla'nın kendisiyle alay ettiği gerekçesiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olan M.Y.’yi üzerinde taşıdığı 15 santimlik bıçakla yaraladığını belirtti. Polis; sol göğüs altına bir kez ve arka sırt kısmına iki kez bıçak darbesi alan M.Y.’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis; zanlının tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde genel sağlık muayenesinden geçirildiğini, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti. Polis; zanlının ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de muayene edildiğini, rapor beklendiğini ifade etti. Polis; çıkacak raporun daha sonra dava dosyasına ekleneceğini söyledi.

Polis; hastanede tedavisi süren Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 40 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

