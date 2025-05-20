Polis arıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa'da çalıştıkları iş yerinde müşterilerden alacakları paraları kendi hesaplarına yatırılmasını sağlayarak çalan iki kişiden Kader Özel, Ercan Havalimanı’nda yakalanırken, suç ortağı henüz bulunmadı. Zanlı Özel mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, suç ortağı E.Ş.(K-32) ile birlikte çalıştıkları iş yerinden 45 bin TL çaldıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren D-Smart isimli iş yerinde çalışan Kader Özel ve E. Ş.'nin müşterilerin yenileme ücretlerini kendi hesaplarına yatırmalarını sağlayarak, toplam 45 bin 320 TL parayı çaldıklarını söyledi. Polis; şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı.

Polis; Kader Özel'in 18 Mayıs tarihinde saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; E. Ş.'nin ise halen aradığını açıkladı. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu; ayrıca aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

