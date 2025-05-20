Başı belaya girdi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi aldığı ihbar üzerine Haspolat’ta yaşayan Hamit Yaşar’ın evinde arama yaptı. Yapılan aramada bir adet şarjör bulunurken, zanlı tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşmada olguları aktaran polis; Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.20 sıralarında zanlının Hasolat’taki evinde arama yaptığını söyledi. Polis; yapılan aramada Yaşar’a ait yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesinde izinsiz ve kayıtsız olarak tasarruf ettiği Tisas marka 9 mm çapında tabancaya ait bir adet şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis; zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; bu süre zarfında şarjörün incelenmesi için PGM Balistik Şube’ye teslim edildiğini belirtti. Polis memuru; ayrıca zanlı adına kayıtlı herhangi bir ateşli silah olup olmadığının araştırılması için PGM İdari Polis Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, beklenen raporlar olduğunu belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; hakkında “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

