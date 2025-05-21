Gençlerin gösterileri izlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi.

Gardiyanoğlu ve Başçeri, gençlerle birlikte yemek yedi ve merkezde eğitim gören gençlerin gösterilerini izledi.

Törende, Engelsiz Yaşam Evi bünyesinde düzenlenen eğitim programlarına katılan ailelere sertifikaları takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Gardiyanoğlu, özel gereksinimli gençlere dünya standartlarında eğitim verilebilmesinde bakanlığa yardımcı olan Türkiye Büyükelçiliği'ne teşekkür etti.

Büyükelçi Başçeri de konuşmasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Engelsiz Yaşam Evi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayata geçirilme hikayesini çok iyi bildiği kurumda gençleri, eğitmenleri ve velileri bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade Başçeri, merkezin hizmet etmesine katkı koyan herkese çabalarından dolayı teşekkür etti.

