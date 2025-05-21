Soyulan ev sayısı 20’ye çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 2 yıl içerisinde toplamda 17 eve girerek yüklü miktarda para, ziynet eşyası, tabanca, alkollü içki ve muhtelif eşyalar çalan Hüseyin Akkoyun, İskele’de yürütülen soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün Gazimağusa polisi tarafından teslim alındı. Zanlının, Gazimağusa Bölgesi’nde ilk etapta meydana gelen 3 ayrı ev açma ve sirkat meselesiyle ilgili bağlantısı olduğu belirlenirken, 800’e ayrı sahibi belirlenemeyen emarenin olduğu ve olayın boyutunun kuvvetle muhtemel büyüyeceği açıklandı. Zanlının eşi Pakize Gülduran ise sirkat suçlamalarından suçsuz bulunurken, çantasında bulunan altınlar nedeniyle, “hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla teminata bağlandı.

17 gündür tutuklu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener; Hüseyin Akkoyun’un, 3 Mayıs’ta, Long Beach Bölgesi’nde devriye gezen polis ekibi tarafından maskeli şekilde tespit edildiğini ve üzerinde ev açmaya yarayan birçok alet bulunduğunu anımsattı. Polis; bölgede yapılan aramada bir adet 7.65 çapında tabanca bulunduğunu da anımsattı. Zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini anımsatan polis, aramalarda; yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları, değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Yapılan araştırma sonucunda, ele geçirilen tabanca ve ziynet eşyalarının bir kısmının, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalındığının belirlendiğini aktaran polis; zanlının 17 gün boyunca İskele Polis Müdürlüğü’nde soruşturma maksatlı tutuklu olduğunu anımsattı.

İskele bıraktı, Mağusa aldı

Şener; zanlının İskele Polis Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturmasının tamamlanmasına müteakip, Gazimağusa’da meydana gelen 3 farklı ev açma ve sirkat meselesiyle ilgili zanlının, dün itibariyle kendileri tarafından teslim alındığını anlattı.

Polis; zanlının tasarrufunda 881 parça çalıntı emarenin bulunduğunu ve bunlardan sadece 81 tanesinin sahiplerinin İskele’de bulunduğunu, geriye kalan çok sayıda emarenin halen daha sahiplerinin belirlenemediğini ve Gazimağusa Bölgesi’nde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarında çalınmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Pakize teminatla serbest

Hüseyin Akkoyun’un ardından, eşi Pakize Gülduran, “hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis; çalınan altınların bir kısmının zanlının çantasında bulunduğunu açıkladı ve soruşturmaya etki edebilecek pozisyonda olmayan zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

