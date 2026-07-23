Çok sayıda aday var

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini yeni dönemde bırakma kararı aldığını açıkladı. Beş dönem boyunca görevini severek yaptığını ifade eden Dizliklioğlu, artık görevi gençlere devretmenin zamanı geldiğini belirterek, " Belli bir yere geldiğin zaman durmasını, görevini bırakmasını da bileceksin" dedi.

Yeni dönemde Taşkınköy Muhtarlığı için çok sayıda adayın bulunduğunu da söyleyen Dizliklioğlu, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade etti.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasında ilk temas noktası olduğuna dikkat çeken Dizliklioğlu, siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin muhtarlarla daha fazla iletişim kurması gerektiğini söyledi.

"Vatandaşın bir problemi olduğunda ilk gittiği yer muhtardır. Belediye başkanına ya da milletvekiline gitmeden önce derdini muhtara anlatır" diyen Dizliklioğlu, milletvekillerinin mahalleleri yalnızca seçim dönemlerinde ziyaret ettiğini belirterek bunun yetersiz olduğunu ifade etti.

Muhtarların bölgelerindeki ihtiyaçları en iyi bilen kişiler olduğunu kaydeden Dizliklioğlu, kamu kurumlarının ve siyasilerin muhtarlara daha fazla önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkede sık sık seçim yapılmasının ve hükümetlerde yaşanan değişikliklerin muhtarların işlerini zorlaştırdığını söyleyen Dizliklioğlu, bakanlık bürokrasisindeki sık değişimlerin sorunların çözümünü geciktirdiğini ifade etti.