Gurur duyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı’nın emekli ve görevdeki mensuplarıyla ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, teşkilatın ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini söyledi.

İmkânsızlıklara rağmen bugüne kadar büyük başarılara imza atan Polis Teşkilatı çalışanlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren teşkilatı daha güçlü hale getirmek anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Hem yerel kaynakları hem de Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolleri kapsamında sağlanan imkanları kullanarak Polis Teşkilatı’na araç, ekipman ve eğitim alanlarında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Üstel, bu sayede, teşkilatın her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Trafik kazaları önemli ölçüde azaldı

Polis Teşkilatı’nın en büyük eksikliklerinden birinin personel olduğunu işaret eden Üstel, “İmkânlarımız ölçüsünde her yıl yeni personel alımları yaptık. Teşkilatımızın güçlenmesi, ülkemizin huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Bugün yapılan denetimlerin etkisiyle hem kamu düzeninin güçlendiğini hem de trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığına vurgu yapan Üstel, “Hep birlikte görüyoruz. Bu tablo bizleri son derece memnun etmektedir. Elbette güvenli trafik sadece denetimlerle sağlanmaz. Bunun için modern ve güvenli yollar da gereklidir. Bu anlayışla altyapı yatırımlarına büyük önem verdik. Hükümet programımızda da ifade ettiğimiz gibi, önceliğimiz 2012 yılından ve daha öncesinden yarım kalan tüm projeleri tamamlamak oldu. Bu kapsamda ülkemizin her bölgesinde yeni yollar yapıldı.” dedi.

Polis teşkilatımızı çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız

Üstel, Polis Teşkilatı’nın uzun yıllardır beklediği özlük haklarına ilişkin sorunların çözümü için de kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Polis Teşkilatı temsilcileri ile hukukçuların uzun süren çalışmaları sonucunda hazırlanan yasa tasarısının Meclis'e sunulduğunu söyledi.

Üstel, “Yoğun tartışmalar yaşanmasına rağmen irademizi ortaya koyarak yasayı geçirdik ve polis teşkilatımızın önemli bir beklentisini karşılamış olduk.” şeklinde konuştu.

Polis Teşkilatı ile ilgili yeni hedeflerinin teşkilatı daha modern ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Üstel, “Teşkilatımıza ilave kaynak sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Önemli bir kazanım

Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ise yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel’in kendilerini kabul etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Polis Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısının Meclis'te görüşülerek yasalaşmasının Polis Teşkilatı açısından önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Atasü, “Sizlere teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonra da teşkilatımız ve ülkemiz adına daha güzel hizmetlere imza atılacaktır.” dedi.

